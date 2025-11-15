Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / spiritual

15 नवंबर 2025 का पंचांग: आज उत्पन्ना एकादशी पर करें जगत के पालनहार की पूजा, होगा लाभ

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि उपवास के लिए अच्छी है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.

SATURDAY 15TH NOV 2025 KA PANCHANG
शनिवार 15 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 15 नवंबर, 2025 शनिवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है.

15 नवंबर का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2081
  2. मास : मार्गशीर्ष
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
  6. योग : वैधृति
  7. नक्षत्र : उत्तरा फाल्गुनी
  8. करण : बव
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : तुला
  11. सूर्योदय : सुबह 06:52 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 05:55 बजे
  13. चंद्रोदय : देर रात 03.08 बजे (16 नवंबर)
  14. चंद्रास्त : दोपहर 02.37 बजे
  15. राहुकाल : 09:38 से 11:01
  16. यमगंड : 13:46 से 15:09

पढ़ाई शुरू करने के लिए अनुकूल है नक्षत्र
आज चंद्रमा कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:38 से 11:01 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 15 नवंबर 2025 का पंचांग
शनिवार 15 नवंबर 2025 का पंचांग
TODAY 15TH NOV 2025 KA PANCHANG
SATURDAY 15TH NOV 2025 KA PANCHANG
AAJ 15TH NOV 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.