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15 जून 2026 का पंचांग: सोमवार को शुभ कार्यों के लिए चंद्रोदय तक करें प्रतिक्षा

हैदराबाद: आज 15 जून, 2026 सोमवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : अमावस्या

दिन : सोमवार

तिथि : अमावस्या

योग : शूल

नक्षत्र : मृगशीर्ष

करण : नाग

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:21:00 AM

सूर्यास्त : 07:21:00 PM

चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं

चंद्रास्त : 19:53

राहुकाल : 07:06 से 08:51

यमगंड : 10:36 से 12:21

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. मृगशीर्ष नक्षत्र जिज्ञासा, खोज, नई संभावनाओं और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है. यह नक्षत्र नए विचारों को जन्म देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. आज का दिन नई योजनाओं पर विचार करने, सीखने, शोध करने और रचनात्मक कार्यों में मन लगाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:06 से 08:51 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.