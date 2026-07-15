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15 जुलाई 2026 का पंचांग: बुधवार को धन के देवता कुबेर की करें पूजा, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 15 जुलाई, 2026 बुधवार, के दिन आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.

विक्रम संवत : 2082 मास : आषाढ़ पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन : बुधवार तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा योग : हर्शन नक्षत्र : पुष्य करण : नाग चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : मिथुन सूर्योदय : 05:31:00 AM सूर्यास्त : 07:22:00 PM चंद्रोदय : 06:51 AM चंद्रास्त : 08:28 PM राहुकाल : 12:27 से 14:10 यमगंड : 07:15 से 08:59

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:27 से 14:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.