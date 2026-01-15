ETV Bharat / spiritual

15 जनवरी 2026 का पंचांग: गुरुवार को करें षटतिला एकादशी का पारण, दान के लिए तिथि अच्छी है

हैदराबाद: आज 15 जनवरी, 2026 गुरुवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज षटतिला एकादशी का पारण. आज मट्टू पोंगल भी है.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी दिन : गुरुवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी योग : व्रुद्धी नक्षत्र : ज्येष्ठा करण : कौलव चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि : मकर सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे सूर्यास्त : शाम 05:45 बजे चंद्रोदय : सुबह 05.20 बजे (16 जनवरी) चंद्रास्त : दोपहर 02.34 बजे राहुकाल : 13:49 से 15:07 यमगंड : 07:16 से 08:35

इस नक्षत्र में शुभ कार्य हैं वर्जित

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में ही 16:40 से 30:00 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध और देवता इंद्र हैं. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, लेकिन युद्ध संबंधी कार्यों की योजना बनाने, तांत्रिक कार्य करने के साथ किसी विवाद या तर्क की तैयारी के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. हालांकि इस नक्षत्र में शुभ काम वर्जित है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:49 से 15:07 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.