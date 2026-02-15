ETV Bharat / spiritual

15 फरवरी 2026 का पंचांग: रविवार को महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ मुहूर्त में करें पूजा

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि योग और ध्यान के लिए अच्छी है. दिन का फायदा उठाएं.

SUNDAY 15TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG
रविवार 15 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 12:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 15 फरवरी, 2026 रविवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन हैं. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है. आज महाशिवरात्रि हैं. आज सर्वार्थ योग भी बन रहा है.

15 फरवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : फाल्गुन
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
  6. योग : व्यतिपात
  7. नक्षत्र : उत्तराषाढा
  8. करण : वणिज
  9. चंद्र राशि : मकर
  10. सूर्य राशि : कुंभ
  11. सूर्योदय : 07:00 बजे
  12. सूर्यास्त : 06:10 बजे
  13. चंद्रोदय :सुबह 6.15 बजे (16 फरवरी)
  14. चंद्रास्त : शाम 04.08 बजे
  15. राहुकाल : 16:46 से 18:10
  16. यमगंड : 12:35 से 13:59

स्थायी सफलता वाले कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और उत्तराषाढा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:46 से 18:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 15 फरवरी 2026 का पंचांग
रविवार 15 फरवरी 2026 का पंचांग
TODAY 15TH FEB 2026 KA PANCHANG
SUNDAY 15TH FEB 2026 KA PANCHANG
AAJ 15TH FEBRUARY 2026 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.