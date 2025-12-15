सोमवार 15 दिसंबर 2025 का पंचांग: आज सफला एकादशी का शुभ संयोग, राहुकाल से बचें
पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना और उपवास के लिए अच्छी है. विस्तार से जानें.
Published : December 15, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 15 दिसंबर, 2025 सोमवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. यह एकादशी सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है.
15 दिसंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : पौष
- पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- योग : शोभन
- नक्षत्र : चित्रा
- करण : बव
- चंद्र राशि : तुला
- सूर्य राशि : वृश्चिक राशि
- सूर्योदय : सुबह 07:12 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे
- चंद्रोदय : देर रात 03.45 बजे (16 दिसंबर)
- चंद्रास्त : दोपहर 02.04 बजे
- राहुकाल : 08:32 से 09:53
- यमगंड : 11:13 से 12:34
यात्रा के लिए अच्छा है नक्षत्र नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:32 से 09:53 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.