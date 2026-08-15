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15 अगस्त 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए दिन बेहद अच्छा, विवादों से बचें

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है.

SATURDAY 15TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
शनिवार 15 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 15 अगस्त, 2026 शनिवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है। इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

15 अगस्त का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : श्रावण
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया
  4. दिन : शनिवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया
  6. योग : शिव
  7. नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी
  8. करण : तैतिल
  9. चंद्र राशि : सिंह
  10. सूर्य राशि : कर्क
  11. सूर्योदय : 05:49:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:01:00 PM
  13. चंद्रोदय : 08:21 AM
  14. चंद्रास्त : 08:30 PM
  15. राहुकाल : 09:07 से 10:46
  16. यमगंड : 14:04 से 15:43

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:07 से 10:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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