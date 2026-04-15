15 अप्रैल 2026 का पंचांग: बुधवार को गणपति की करें पूजा, निर्विघ्न पूरे होंगे काम
वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर नंदी का अधिकार है. जानें राहुकाल और शुभ पहर.
Published : April 15, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 15 अप्रैल, 2026 बुधवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है.
15 अप्रैल का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- दिन : बुधवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी
- योग : ब्रह्म
- नक्षत्र : पूर्वभाद्रपदा
- करण : गर
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि :मीन
- सूर्योदय : 05:56:00 AM
- सूर्यास्त : 06:47:00 PM
- चंद्रोदय :29:12:35
- चंद्रास्त :16:58:30
- राहुकाल : 12:21 से 13:58
- यमगंड : 07:32 से 09:08
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. इसलिए आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों, चिंतन और महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाने के लिए अनुकूल रह सकता है. धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:21 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.