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14 सितंबर 2026 का पंचांग: सप्ताह के पहले दिन झगड़ों और मुकदमेबादी से रहें दूर

हैदराबाद: आज 14 सितंबर, 2026 सोमवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष तृतिया तिथि है. यह तिथि शिव और उनकी पत्नी माता गौरी देवी द्वारा नियंत्रित होती है. गृहप्रवेश, गृह निर्माण, कलात्मक कार्यों के लिए शुभ तिथि मानी जाती है. विवाद और मुकदमेबाजी के लिए अशुभ है. इस तिथि के दिन झगड़ों और मुकदमों से दूर रहना चाहिए.

विक्रम संवत : 2083

मास : भाद्रपद

पक्ष : शुक्ल पक्ष तृतिया

दिन : सोमवार

तिथि : शुक्ल पक्ष तृतिया

योग : ब्रह्म

नक्षत्र : चित्रा

करण : गर

चंद्र राशि : तुला

सूर्य राशि : सिंह

सूर्योदय : 06:05:00 AM

सूर्यास्त : 06:28:00 PM

चंद्रोदय : 09:08 AM

चंद्रास्त : 08:02 PM

राहुकाल : 07:38 से 09:11

यमगंड : 10:43 से 12:16

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:38 से 09:11 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.