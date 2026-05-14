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14 मई 2026 का पंचांग: गुरुवार की तिथि पर नंदी का अधिकार, शुभ परिणामों के योग बनते हैं

आज पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा दिन है.

AAJ KA PANCHANG
बृहस्पतिवार 14मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 12:04 AM IST

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हैदराबाद: आज 14 मई, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है.

14 मई का पंचांग :

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी

योग : प्रीति

नक्षत्र : रेवती

करण : तैतिल

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : मेष

सूर्योदय : 05:30:00 AM

सूर्यास्त : 07:05:00 PM

चंद्रोदय : 4 .00 मई 15

चंद्रास्त : 16:23

राहुकाल : 13:59 से 15:41

यमगंड : 05:30 से 07:12

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं. देवता पूषा है. आज यात्रा, समापन और नई शुरुआत के संकेत दे रहा है. बुध के प्रभाव से समझदारी, योजना और संवाद में सुधार होगा, जिससे कार्यों में प्रगति मिल सकती है. पूषा के प्रभाव से सुरक्षा, मार्गदर्शन और शुभ परिणामों के योग बनते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 13:59 से 15:41 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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