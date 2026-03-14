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आज का पंचांग: 14 मार्च को 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का महासंयोग, नए काम शुरू करने के लिए साल का श्रेष्ठ दिन

14 मार्च 2026 को सर्वार्थ सिद्धि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का शुभ संयोग है, जो निवेश, और स्थायी सफलता वाले कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

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शनिवार 14 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 1:00 AM IST

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नई दिल्ली: हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आज 14 मार्च 2026, शनिवार का दिन धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, आज के दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बन रही है जो स्थायी सफलता और बड़े निवेशों के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है.

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : चैत्र
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : उत्तराषाढा
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कुंभ
  • सूर्योदय : 06:33 बजे
  • सूर्यास्त : 06:28 बजे
  • चंद्रोदय : तड़के 04.10 बजे (15 मार्च)
  • चंद्रास्त : दोपहर 01.53 बजे
  • राहुकाल : 09:32 से 11:01
  • यमगंड : 14:00 से 15:29

बड़े लोगों से मीटिंग के लिए अच्छी है तिथि
आज 14 मार्च, 2026 शनिवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देव गुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

स्थायी सफलता वाले कार्य के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 26:40 से लेकर मकर राशि में 10:00 डिग्री तक फैला है. इसके शासक सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है, इसके देवता विश्वदेव हैं. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, कर्मकांड, राज्याभिषेक, भूमि खरीदना, मेधावी कर्म, बीज बोना, देवताओं की पूजा, मंदिर का निर्माण, विवाह या स्थायी सफलता चाहने वाले कोई भी काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:32 से 11:01 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

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