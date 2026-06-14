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14 जून 2026 का पंचांग: रविवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, शुभ पहर में करें पूजा

हैदराबाद: आज 14 जून, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ (अधिक) महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : ज्येष्ठ (अधिक) पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन : रविवार तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी योग : ध्रुति नक्षत्र : रोहिणी करण : शकुनी चंद्र राशि : वृषभ सूर्य राशि : वृषभ सूर्योदय : 05:21:00 AM सूर्यास्त : 07:21:00 PM चंद्रोदय : 05:10, चंद्रास्त : 18:44 राहुकाल : 17:36 से 19:21 यमगंड : 12:21 से 14:06

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेगा. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा है. रोहिणी नक्षत्र समृद्धि, आकर्षण, सृजनात्मकता और स्थिर प्रगति का प्रतीक माना जाता है. इसकी ऊर्जा आज आपके कार्यों में स्थायित्व और सकारात्मक परिणाम ला सकती है. यह दिन नए कार्यों की शुरुआत, आर्थिक योजनाओं पर विचार, रचनात्मक कार्यों में सफलता और रिश्तों में मधुरता बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:36 से 19:21 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.