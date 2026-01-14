14 जनवरी 2026 का पंचांग: षटतिला एकादशी पर सूर्य हो रहे उत्तरायण, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग का संयोग
माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं. इससे सभी जातक प्रभावित होंगे.
Published : January 14, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 14 जनवरी, 2026 बुधवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज मकर संक्रांति है. आज ही के दिन सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं. आज षटतिला एकादशी भी है. आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है.
14 जनवरी का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : माघ
- पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- दिन : बुधवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- योग : गंड
- नक्षत्र : अनुराधा
- करण : बलव
- चंद्र राशि : वृश्चिक
- सूर्य राशि : धनु
- सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे
- सूर्यास्त : शाम 05:44 बजे
- चंद्रोदय : तड़के 04.26 बजे (15 जनवरी)
- चंद्रास्त : दोपहर 01.49 बजे
- राहुकाल : 12:30 से 13:48
- यमगंड : 08:35 से 09:53
कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक हैं. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:30 से 13:48 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.