14 जनवरी 2026 का पंचांग: षटतिला एकादशी पर सूर्य हो रहे उत्तरायण, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग का संयोग

बुधवार 14 जनवरी 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 14 जनवरी, 2026 बुधवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज मकर संक्रांति है. आज ही के दिन सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं. आज षटतिला एकादशी भी है. आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. 14 जनवरी का पंचांग