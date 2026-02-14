ETV Bharat / spiritual

14 फरवरी 2026 का पंचांग: आज शनि प्रदोष तिथि पर शुक्र ग्रह का अधिकार, दान पुण्य करें

फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी, शुभ कार्यों की योजना बनाने के लिए अच्छी है तिथि

SATURDAY 14TH FEB 2026 KA PANCHANG
शनिवार 14 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 12:03 AM IST

हैदराबाद: आज 14 फरवरी, 2026 शनिवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए. आज विजया एकादशी का पारण है. आज शनि त्रयोदशी और शनि प्रदोष व्रत भी है.

14 फरवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : फाल्गुन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • दिन : शनिवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : तैतिल
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कुंभ
  • सूर्योदय : सुबह 07:01 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:09 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 05.36 बजे (15 फरवरी)
  • चंद्रास्त : दोपहर 03.08 बजे
  • राहुकाल : 09:48 से 11:12
  • यमगंड : 13:59 से 15:22

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र है और देवता वरुण है. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:48 से 11:12 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

