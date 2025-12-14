ETV Bharat / spiritual

रविवार 14 दिसंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा अमृत सिद्धि योग, इस पहर करें पूजा

हैदराबाद: आज 14 दिसंबर, 2025 रविवार, के दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082

मास : पौष

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

योग : सौभाग्य

नक्षत्र : हस्त

करण : वणिज

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : वृश्चिक राशि

सूर्योदय : सुबह 07:11 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे

चंद्रोदय : देर रात 02.50 बजे (15 दिसंबर)

चंद्रास्त : दोपहर 01.34 बजे

राहुकाल : 16:35 से 17:56

यमगंड : 12:33 से 13:54

इस नक्षत्र में शुरू कर सकते हैं यात्रा

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करना, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों से मिलने आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 16:35 से 17:56 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.