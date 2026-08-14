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14 अगस्त 2026 का पंचांग: शुक्रवार को तकरार और विवादों से बचकर रहें, शुभपहर में करें पूजा

शुक्रवार 14 अगस्त 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 14 अगस्त, 2026 शुक्रवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष द्वितिया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है. 14 अगस्त का पंचांग :