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14 अप्रैल 2026 का पंचांग: मंगलवार की तिथि पर शुक्र का अधिकार, योजनाएं होंगी सफल

हैदराबाद: आज 14 अप्रैल, 2026 मंगलवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

विक्रम संवत : 2082 मास : वैशाख पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी योग : शुक्ल नक्षत्र : शतभिषा करण : कौलव चंद्र राशि : कुंभ सूर्य राशि :मीन सूर्योदय : 05:57:00 AM सूर्यास्त : 06:46:00 PM चंद्रोदय :28:37:29 चंद्रास्त :16:00:18 राहुकाल : 15:34 से 17:10 यमगंड : 10:45 से 12:21

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है, इसलिए आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेने की आवश्यकता रहेगी. अनावश्यक विवाद, तनाव और जल्दबाज़ी से दूर रहना अधिक लाभकारी रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:34 से 17:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.