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13 सितंबर 2026 का पंचांग: रविवार को चंद्र दर्शन करना शुभ, विवादों के लिए तिथि अच्छी नहीं

आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वितिया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं.

SUNDAY 13TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
रविवार 13 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 12:04 AM IST

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हैदराबाद: आज 13 सितंबर, 2026 रविवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वितिया तिथि है. इसके देवता विवादेव होते हैं. इस दिन चंद्रमा का दर्शन शुभ माना जाता है. शादी, वेडिंग रिंग की खरीदी और देवताओं की स्थापना के लिए यह तिथि शुभ होती है. किसी भी तरह के तकरार या विवाद के लिए यह तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है.

13 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : शुक्ल पक्ष द्वितिया
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : शुक्ल पक्ष द्वितिया
  6. योग : शुक्ल
  7. नक्षत्र : हस्त
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : कन्या
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 06:04:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:29:00 PM
  13. चंद्रोदय : 08:07 AM
  14. चंद्रास्त : 07:30 PM
  15. राहुकाल : 16:56 से 18:29
  16. यमगंड : 12:17 से 13:50

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेना, उद्योग शुरू करना, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करना, दोस्तों से मिलना आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:56 से 18:29 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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