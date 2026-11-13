13 नवंबर 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभपहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना, होगा लाभ
आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है.
Published : November 13, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 13 नवंबर, 2026 शुक्रवार, के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है. ये तिथि भगवान गणेश देवता द्वारा नियंत्रित होती है. विरोधियों के खिलाफ रणनीतिक योजना बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण किसी भी तरह का शुभ काम करना नहीं चाहिए.
13 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
- दिन : शुक्रवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष चतुर्थी
- योग : ध्रुति
- नक्षत्र : मूल
- करण : वणिज
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:42:00 AM
- सूर्यास्त : 05:28:00 PM
- चंद्रोदय : 10:21 AM
- चंद्रास्त : 08:22 PM
- राहुकाल : 10:44 से 12:05
- यमगंड : 14:46 से 16:07
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति है और शासक ग्रह केतु है. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:44 से 12:05 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.