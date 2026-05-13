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13 मई 2026 का पंचांग: बुधवार की तिथि पर शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए

इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. विस्तार से जानें.

AAJ KA PANCHANG
आज 13मई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 7:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 13 मई, 2026 बुधवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी

दिन : बुधवार

तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी

योग : विष्कुंभ

नक्षत्र : उत्तराभाद्रपदा

करण : बलव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : मेष

सूर्योदय : 05:31:00 AM

सूर्यास्त : 07:04:00 PM

चंद्रोदय : 03:24, मई 14

चंद्रास्त : 15:19

राहुकाल : 12:17 से 13:59

यमगंड : 07:12 से 08:54

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. आज शांति, धैर्य और गहराई से सोचने का संकेत दे रहा है. बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान, समझ और आध्यात्मिकता में वृद्धि के योग बनते हैं. रुद्र के प्रभाव से आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कठिन परिस्थितियों को संभालने की क्षमता मजबूत होगी.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:17 से 13:59 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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