13 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी, इस तिथि को शुभ कार्य से करें परहेज

इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

TODAY 13TH MARCH 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 13 मार्च 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 12:06 AM IST

हैदराबाद: आज 13 मार्च, 2026 शुक्रवार के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

13 मार्च का पंचांग

विक्रम संवत : 2082

  • मास : चैत्र
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी
  • दिन : शुक्रवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी
  • योग : व्यतिपात
  • नक्षत्र : पूर्वाषाढ़ा
  • करण : गर
  • चंद्र राशि : धनु
  • सूर्य राशि : कुंभ
  • सूर्योदय : सुबह 06:34 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:28 बजे
  • चंद्रोदय : देर रात 03.30 बजे (14 मार्च)
  • चंद्रास्त : दोपहर 12.54 बजे
  • राहुकाल : 11:01 से 12:31
  • यमगंड : 15:29 से 16:58

इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की करें पूजा

आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 11:01 से 12:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

संपादक की पसंद

