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13 जुलाई 2026 का पंचांग: सोमवार को शुभ पहर में करें भोलेनाथ की पूजा, मिलेगा आशीर्वाद

आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं.

MONDAY 13TH JULY 2026 KA PANCHANG
सोमवार 13 जुलाई 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 13 जुलाई, 2026 सोमवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.

13 जुलाई का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : आषाढ़
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  4. दिन : सोमवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  6. योग : ध्रुव
  7. नक्षत्र : मृगशीर्ष
  8. करण : विष्टि
  9. चंद्र राशि : मिथुन
  10. सूर्य राशि : मिथुन
  11. सूर्योदय : 05:30:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:22:00 PM
  13. चंद्रोदय : 05:41 ए एम,
  14. चंद्रास्त : 06:40 पी एम
  15. राहुकाल : 07:14 से 08:58
  16. यमगंड : 10:42 से 12:26

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र वृषभ राशि में 23:20 के बाद से मिथुन राशि में 6:40 तक रहता है. इसके देवता चंद्रमा है और इसके शासक ग्रह मंगल है. विवाह आदि कार्य करने, दीक्षा ग्रहण करने, यात्रा, भवन निर्माण के लिए शुभ नक्षत्र है. इस नक्षत्र का स्वभाव कोमल होता है. यह नक्षत्र ललित कलाओं के लिए अच्छा है. कुछ नया आर्ट सीखने, दोस्ती करने, प्रेम अभिव्यक्ति, नए परिधान पहनने के साथ शुभ समारोह, उत्सव, कृषि के सौदे करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा होता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:14 से 08:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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