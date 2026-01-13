ETV Bharat / spiritual

13 जनवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार की तिथि पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार, जानें शुभ पहर और राहुकाल

हैदराबाद: आज 13 जनवरी, 2026 मंगलवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082 मास : माघ पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी योग : शूल नक्षत्र : विशाखा करण : विष्टि चंद्र राशि : तुला सूर्य राशि : धनु सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे सूर्यास्त : शाम 05:43 बजे चंद्रोदय : तड़के 03.30 बजे (14 जनवरी) चंद्रास्त : दोपहर 01.10 बजे राहुकाल : 15:06 से 16:25 यमगंड : 11:11 से 12:30

दैनिक महत्व की गतिविधियों के लिए उपयुक्त है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति और देवता सतराग्नि हैं, जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:06 से 16:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.