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13 अगस्त 2026 का पंचांग: आज शुभ पहर में करें पूजा, मिलेगा जगत के पालनहार का आशीर्वाद

आज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है.

THURSDAY 13TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
गुरुवार 13 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 13 अगस्त, 2026 गुरुवार, के दिन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.

13 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • दिन : गुरुवार
  • तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
  • योग : वरियान
  • नक्षत्र : अश्लेषा
  • करण : चतुष्पाद
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:48:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:03:00 PM
  • चंद्रोदय : 06:14 AM
  • चंद्रास्त : 07:25 PM
  • राहुकाल : 14:05 से 15:44
  • यमगंड : 05:48 से 07:27

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प हैं और नक्षत्र स्वामी बुध है. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से इस नक्षत्र में बचना चाहिए, हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:05 से 15:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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