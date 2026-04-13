13 अप्रैल 2026 का पंचांग: यह तिथि भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए अच्छा माना जाता है
आज 07:34 से 09:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा.
Published : April 13, 2026 at 12:06 AM IST
हैदराबाद: आज 13 अप्रैल, 2026 सोमवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.
13 अप्रैल का पंचांग :
विक्रम संवत : 2082
- मास : वैशाख
- पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी
- योग : शुभ
- नक्षत्र : धनिष्ठा
- करण : बव
- चंद्र राशि : कुंभ
- सूर्य राशि :मीन
- सूर्योदय : 05:58:00 AM
- सूर्यास्त : 06:46:00 PM
- चंद्रोदय : 28:03:06
- चंद्रास्त :15:03:16
- राहुकाल : 07:34 से 09:10
- यमगंड : 10:46 से 12:22
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राशि में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. इसलिए आज का दिन कार्यों में सक्रियता और प्रगति के लिए अनुकूल माना जा सकता है. नए संपर्क बनाने, सामाजिक कार्यों में भाग लेने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 07:34 से 09:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.