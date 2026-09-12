12 सितंबर 2026 का पंचांग: आज भूलकर भी ना करें शुभ कार्य, जानें ग्रह-नक्षत्रों की चाल
आज भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है.
Published : September 12, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 12 सितंबर, 2026 शनिवार, के दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.
12 सितंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- दिन : शनिवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- योग : शुभ
- नक्षत्र : उत्तराफाल्गुनी
- करण : नाग
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : 06:04:00 AM
- सूर्यास्त : 06:30:00 PM
- चंद्रोदय : 07:09 AM
- चंद्रास्त : 07:00 PM
- राहुकाल : 09:10 से 10:44
- यमगंड : 13:50 से 15:24
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र सिंह राशि में 26:40 से लेकर कन्या राशि में 10 डिग्री तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता अर्यम और नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं. यह स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. कुआं खोदने, नींव डालने, कर्मकांड करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, पढ़ाई शुरू करने, देवताओं की स्थापना, मंदिर निर्माण, या स्थायी प्रभाव की इच्छा रखने वाली किसी भी अन्य गतिविधि के लिए ये अनुकूल नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:10 से 10:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.