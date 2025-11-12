ETV Bharat / spiritual

12 नवंबर 2025 का पंचांग: आज काल भैरव जयंती और कालाष्टमी. भूलकर भी ना करें शुभ कार्य

मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालभैरव का अधिकार है. मेडिकल ट्रीटमेंट को करें नजरअंदाज.

WEDNESDAY 12TH NOV 2025 KA PANCHANG
बुधवार 12 नवंबर 2025 का पंचांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 12:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: आज 12 नवंबर, 2025 बुधवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप काल भैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नहीं है. आज काल भैरव जयंती और कालाष्टमी है.

12 नवंबर का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2081
  • मास : मार्गशीर्ष
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  • दिन : बुधवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  • योग : शुक्ल
  • नक्षत्र : अश्लेषा
  • करण : बलव
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : तुला
  • सूर्योदय : सुबह 06:50 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे
  • चंद्रोदय : सुबह 12.22 बजे
  • चंद्रास्त : शाम 01.09 बजे
  • राहुकाल : 12:23 से 13:46
  • यमगंड : 08:13 से 09:37

इस नक्षत्र में शुभ कार्य से करें परहेज
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे. कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र का विस्तार 16:40 से 30 डिग्री तक है. इसके देवता सर्प और नक्षत्र स्वामी बुध हैं. इस नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है. किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से इस नक्षत्र में बचना चाहिए. हालांकि युद्ध में सफलता की तैयारी, तांत्रिक कार्य, कारावास या अलगाव से जुड़े कार्य, विनाश के कार्य और वरिष्ठों के साथ गठबंधन तोड़ने संबंधी कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 12:23 से 13:46 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

TAGGED:

आज 12 नवंबर 2025 का पंचांग
बुधवार 12 नवंबर 2025 का पंचांग
TODAY 12TH NOV 2025 KA PANCHANG
WEDNESDAY 12TH NOV 2025 KA PANCHANG
AAJ 12TH NOV 2025 KA PANCHANG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.