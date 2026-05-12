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12 मई 2026 का पंचांग: आज का दिन नई ज्वैलरी खरीदने के लिए अच्छा है, भावनाओं पर नियंत्रण रखें

मंगलवार 12 मई 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

12 मई का पंचांग :

हैदराबाद: आज 12 मई, 2026 मंगलवार के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

सूर्य राशि : मेष

सूर्योदय : 05:31:00 AM

सूर्यास्त : 07:03:00 PM

चंद्रोदय : 02:52, मई 13

चंद्रास्त : 14:17

राहुकाल : 15:40 से 17:22

यमगंड : 10:36 से 12:17

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 डिग्री मीन राशि तक है. इसके देवता रुद्र और नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है. आज गहराई से सोचने और जीवन में बदलाव के संकेत दे रहा है. बृहस्पति के प्रभाव से ज्ञान, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि होने के योग बनते हैं. रुद्र के प्रभाव से ऊर्जा और तीव्रता बढ़ेगी, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:40 से 17:22 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.