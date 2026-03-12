12 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी, किसी भी तरह के शुभ कार्य से बचें
विरोधियों पर विजय की योजना बनाने के लिए यह उपयुक्त तिथि है.
Published : March 12, 2026 at 12:05 AM IST
हैदराबाद: आज 12 मार्च, 2026 गुरुवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.
12 मार्च का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : मूल
- करण : तैतिल
- चंद्र राशि : धनु
- सूर्य राशि : कुंभ
- सूर्योदय : 06:35 बजे
- सूर्यास्त : 06:27 बजे
- चंद्रोदय : देर रात 02.44 बजे (13 मार्च)
- चंद्रास्त : सुबह 11.58 बजे
- राहुकाल : 14:00 से 15:29
- यमगंड : 06:35 से 08:04
इस नक्षत्र में शुभ कार्य को टालें
आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और मूल नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 0 से लेकर 13:20 डिग्री तक फैला है. इसके देवता नैऋति और शासक ग्रह केतु हैं. यह बिल्कुल भी शुभ नक्षत्र नहीं है. किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस नक्षत्र में टालना चाहिए. हालांकि, खंडहर तोड़ने का काम, अलगाव या तांत्रिक कार्य इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:00 से 15:29 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.