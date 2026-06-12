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12 जून 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा, मिलेगा आर्शीवाद

आज ज्येष्ठ (अधिक) महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. राहुकाल से बचकर रहें.

FRIDAY 12TH JUNE 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार को शुभ पहर में करें मां लक्ष्मी की पूजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 12, 2026 at 12:02 AM IST

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हैदराबाद: आज 12 जून, 2026 शुक्रवार, के दिन ज्येष्ठ (अधिक) महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.

12 जून का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : ज्येष्ठ (अधिक)
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
  6. योग : अतिगंड
  7. नक्षत्र : अश्विनी
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : मेष
  10. सूर्य राशि : वृषभ
  11. सूर्योदय : 05:21:00 AM
  12. सूर्यास्त : 07:20:00 PM
  13. चंद्रोदय : 03:15,
  14. चंद्रास्त : 16:18
  15. राहुकाल : 10:36 से 12:21
  16. यमगंड : 15:50 से 17:35

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. इसका स्वामी ग्रह केतु है. अश्विनी नक्षत्र नई शुरुआत, तेज़ ऊर्जा, उपचार और त्वरित निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. यह नक्षत्र उत्साह, साहस और कार्यों को शीघ्र गति देने की प्रेरणा देता है. आज का दिन नए कार्य आरंभ करने, सकारात्मक बदलाव लाने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:36 से 12:21 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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