ETV Bharat / spiritual

12 जुलाई 2026 का पंचांग: रविवार को पापों का करें प्रायश्चित, दिन बेहद शुभ

हैदराबाद: आज 12 जुलाई, 2026 रविवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष त्रयोदशी

योग : व्रुद्धी

नक्षत्र : रोहिणी

करण : गर

चंद्र राशि : वृषभ

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:30:00 AM

सूर्यास्त : 07:23:00 PM

चंद्रोदय : 04.30 am

चंद्रास्त : 05:35 पी एम

राहुकाल : 17:39 से 19:23

यमगंड : 12:26 से 14:10

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में रहेगा. रोहिणी को शुभ नक्षत्र माना जाता है. इस नक्षत्र का विस्तार वृषभ राशि में 10 से लेकर 23:20 डिग्री तक होता है. यह एक स्थिर प्रकृति का नक्षत्र है. इसके देवता ब्रह्मा और शासक ग्रह चंद्रमा है. कुआं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित कर्मकांड, पौधरोपण, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म करने, बीज बोने, देवताओं की स्थापना, मंदिर के निर्माण, स्थायी काम की इच्छा रखने वाली किसी भी कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:39 से 19:23 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.