ETV Bharat / spiritual

12 अप्रैल 2026 का पंचांग: रविवार को सूर्यदेव को अर्पित करें जल, होगा लाभ

हैदराबाद: आज 12 अप्रैल, 2026 रविवार, के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : वैशाख

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

योग : साध्य

नक्षत्र : श्रवण

करण : वणिज

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि :मीन

सूर्योदय : 05:59:00 AM

सूर्यास्त : 06:45:00 PM

चंद्रोदय :28:03:06

चंद्रास्त :15:03:16

राहुकाल : 17:09 से 18:45

यमगंड : 12:22 से 13:58

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मकर राशि में 10 डिग्री से लेकर 23:20 तक फैला हुआ है. इसके देवता हरि है और इस नक्षत्र पर चंद्रमा का शासन है. यह गतिशील तारा है, इसलिए आज का दिन ज्ञान प्राप्त करने, नई बातें सीखने और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए अनुकूल माना जा सकता है. कार्यस्थल पर सलाह-मशवरा और समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक रह सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:09 से 18:45 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.