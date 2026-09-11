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11 सितंबर 2026 का पंचांग: शुक्रवार को करें पितरों की पूजा, ना करें नई शुरुआत

आज भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है.

FRIDAY 11TH SEPTEMBER 2026 KA PANCHANG
शुक्रवार 11 सितंबर 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 12:11 AM IST

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हैदराबाद: आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

11 सितंबर का पंचांग :

  1. विक्रम संवत : 2083
  2. मास : भाद्रपद
  3. पक्ष : अमावस्या
  4. दिन : शुक्रवार
  5. तिथि : अमावस्या
  6. योग : साध्य
  7. नक्षत्र : पूर्वाफाल्गुनी
  8. करण : नाग
  9. चंद्र राशि : सिंह
  10. सूर्य राशि : सिंह
  11. सूर्योदय : 06:03:00 AM
  12. सूर्यास्त : 06:32:00 PM
  13. चंद्रोदय : 06:08 AM
  14. चंद्रास्त : 06:30 PM
  15. राहुकाल : 10:44 से 12:17
  16. यमगंड : 15:24 से 16:58

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार सिंह राशि में 13:20' से 26:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता भगवान शिव हैं और शासक ग्रह शुक्र है. इसे शुभ नक्षत्र माना जाता है. भगवान की उपासना करने, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के अलावा नए परिधान या ज्वैलरी पहनने के लिए यह नक्षत्र शुभ है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 10:44 से 12:17 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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