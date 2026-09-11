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11 सितंबर 2026 का पंचांग: शुक्रवार को करें पितरों की पूजा, ना करें नई शुरुआत

शुक्रवार 11 सितंबर 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 11 सितंबर, 2026 शुक्रवार, के दिन भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें. 11 सितंबर का पंचांग :