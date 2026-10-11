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11 अक्टूबर 2026 का पंचांग: आज से शुरू हो रहे नवरात्रि, मां शैलपुत्री की करें आराधना

रविवार 11 अक्टूबर 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 11 अक्टूबर, 2026 रविवार, के दिन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता है. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.

11 अक्टूबर का पंचांग :

विक्रम संवत : 2083

मास : आश्विन

पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा

दिन : रविवार

तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा

योग : वैद्रुति

नक्षत्र : चित्रा

करण : चतुष्पाद

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : कन्या

सूर्योदय : 06:19:00 AM

सूर्यास्त : 05:56:00 PM

चंद्रोदय : 06:53AM

चंद्रास्त : 06:01 PM

राहुकाल : 16:29 से 17:56

यमगंड : 12:07 से 13:35 आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.