ETV Bharat / spiritual

11 नवंबर 2025 का पंचांग: मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर बनाएं बाधाओं पर काबू पाने की योजना

हैदराबाद: आज 11 नवंबर, 2025 मंगलवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि, किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है.

विक्रम संवत : 2081 मास : मार्गशीर्ष पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी दिन : मंगलवार तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी योग : शुभ नक्षत्र : पुष्य करण : विष्टि चंद्र राशि : कर्क सूर्य राशि : तुला सूर्योदय : सुबह 06:50 बजे सूर्यास्त : शाम 05:56 बजे चंद्रोदय : रात 11.20 बजे चंद्रास्त : दोपहर 12.32 बजे राहुकाल : 15:10 से 16:33 यमगंड : 11:00 से 12:23

उद्योग शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि हैं. किसी भी शुभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 15:10 से 16:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.