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11 मई 2026 का पंचांग: आज के दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार, करें शुभ कार्य

सोमवार 11 मई 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team

तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी

पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी

11 मई का पंचांग :

हैदराबाद: आज 11 मई, 2026 सोमवार के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

सूर्य राशि : मेष

सूर्योदय : 05:32:00 AM

सूर्यास्त : 07:03:00 PM

चंद्रोदय : 02:21, मई 12

चंद्रास्त : 13:18

राहुकाल : 07:13 से 08:55

यमगंड : 10:36 से 12:17

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20:00 तक फैला है. इसके देवता वरुण और नक्षत्र स्वामी राहु है. इसे शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता है. आज आत्मचिंतन और एकांत की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. राहु के प्रभाव से भ्रम और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा. यह नक्षत्र अशुभ माना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को टालना और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना बेहतर रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 07:13 से 08:55 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.