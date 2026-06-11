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11 जून 2026 का पंचांग: गुरुवार को ज्येष्ठ महीने की एकादशी, तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार

हैदराबाद: आज 11 जून, 2026 गुरुवार, के दिन ज्येष्ठ (अधिक) महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वैलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ (अधिक)

पक्ष : कृष्ण पक्ष की एकादशी

दिन : गुरुवार

तिथि : कृष्ण पक्ष की एकादशी

योग : शोभन

नक्षत्र : रेवती

करण : बव

चंद्र राशि : मीन

सूर्य राशि : वृषभ

सूर्योदय : 05:21:00 AM

सूर्यास्त : 07:20:00 PM

चंद्रोदय : 02:31,

चंद्रास्त : 15:10

राहुकाल : 14:05 से 15:50

यमगंड : 05:21 से 07:06

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है. देवता पूषा है. यह नक्षत्र सकारात्मक ऊर्जा, संवेदनशीलता और मार्गदर्शन प्रदान करता है. आज का दिन अधूरे कार्यों को पूर्ण करने, भविष्य की नई योजनाओं की तैयारी करने और शांत मन से महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 14:05 से 15:50 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.