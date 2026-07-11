11 जुलाई 2026 का पंचांग: शनिवार को शुभ कार्यों के लिए बनाएं योजना, होंगे सफल
आज आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है.
Published : July 11, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 11 जुलाई, 2026 शनिवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए.
11 जुलाई का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2082
- मास : आषाढ़
- पक्ष : कृष्ण पक्ष द्वादशी
- दिन : शनिवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष द्वादशी
- योग : गंड
- नक्षत्र : कृतिका
- करण : कौलव
- चंद्र राशि : वृषभ
- सूर्य राशि : मिथुन
- सूर्योदय : 05:29:00 AM
- सूर्यास्त : 07:23:00 PM
- चंद्रोदय : 03:24 ए एम,
- चंद्रास्त : 04:26 पी एम
- राहुकाल : 08:58 से 10:42
- यमगंड : 14:10 से 15:54
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 26 डिग्री से लेकर वृषभ राशि में दस डिग्री तक कृतिका नक्षत्र का विस्तार है. इसके देवता अग्नि हैं और इस नक्षत्र पर सूर्य ग्रह का शासन चलता है. यह मिश्रित गुणों वाला नक्षत्र है. किसी भी तरह के प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्यों के साथ, धातुओं से जुड़ा काम करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है, हालांकि किसी भी तरह की नई शुरुआत के लिए इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:58 से 10:42 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.