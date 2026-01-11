ETV Bharat / spiritual

11 जनवरी 2026 का पंचांग: रविवार का दिन मेडिकल ट्रीटमेंट लिए अच्छा नहीं, संभलकर रहें

माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अच्छी नहीं है. विस्तार से जानें.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 11, 2026 at 12:03 AM IST

हैदराबाद: आज 11 जनवरी, 2026 रविवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप काल भैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नहीं है.

11 जनवरी का पंचांग

  1. विक्रम संवत : 2082
  2. मास : माघ
  3. पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  4. दिन : रविवार
  5. तिथि : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  6. योग : सुकर्म
  7. नक्षत्र : चित्रा
  8. करण : कौलव
  9. चंद्र राशि : तुला
  10. सूर्य राशि : धनु
  11. सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे
  12. सूर्यास्त : शाम 05:41 बजे
  13. चंद्रोदय : देर रात 01.38 बजे (12 जनवरी)
  14. चंद्रास्त : दोपहर 12.04 बजे
  15. राहुकाल : 16:23 से 17:41
  16. यमगंड : 12:29 से 13:47

यात्रा करने के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा तुला राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा और नक्षत्र स्वामी मंगल हैं. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 16:23 से 17:41 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.

आज 11 जनवरी 2026 का पंचांग
रविवार 11 जनवरी 2026 का पंचांग
TODAY 11TH JANUARY 2026 KA PANCHANG
SUNDAY 11TH JAN 2026 KA PANCHANG
AAJ 11TH JANUARY 2026 KA PANCHANG

