ETV Bharat / spiritual

11 फरवरी 2026 का पंचांग: बुधवार को अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग पर बनाएं योजना, होंगे सफल

हैदराबाद: आज 11 फरवरी, 2026 बुधवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है.

विक्रम संवत : 2082 मास : फाल्गुन पक्ष : कृष्ण पक्ष नवमी दिन : बुधवार तिथि : कृष्ण पक्ष नवमी योग : व्यघात नक्षत्र : अनुराधा करण : गर चंद्र राशि : वृश्चिक सूर्य राशि :मकर सूर्योदय : सुबह 07:04 बजे सूर्यास्त : शाम 06:07 बजे चंद्रोदय : देर रात 03.11 बजे (12 फरवरी) चंद्रास्त : दोपहर 12.22 बजे राहुकाल : 12:35 से 13:58 यमगंड : 08:27 से 09:49

कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक हैं. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 12:35 से 13:58 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.