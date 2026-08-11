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11 अगस्त 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों से बनाएं दूरी, राहुकाल से बचें

आज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं.

TUESDAY 11TH AUGUST 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 11 अगस्त 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 12:03 AM IST

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हैदराबाद: आज 11 अगस्त, 2026 मंगलवार, के दिन श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.

11 अगस्त का पंचांग :

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : श्रावण
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
  • योग : सिद्धि
  • नक्षत्र : पुनर्वसु
  • करण : विष्टि
  • चंद्र राशि : कर्क
  • सूर्य राशि : कर्क
  • सूर्योदय : 05:47:00 AM
  • सूर्यास्त : 07:05:00 PM
  • चंद्रोदय : 05:05 AM, अगस्त 12
  • चंद्रास्त : 06:05 PM
  • राहुकाल : 15:45 से 17:25
  • यमगंड : 10:46 से 12:26

आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:45 से 17:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

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