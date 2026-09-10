10 सितंबर 2026 का पंचांग: गुरुवार को ना करें कोई शुभ कार्य, नारायण पूजा करें, मिलेगा फल
आज भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं.
Published : September 10, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 10 सितंबर, 2026 गुरुवार, के दिन भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा दिन है. लेकिन, विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए.
10 सितंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : भाद्रपद
- पक्ष : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- दिन : गुरुवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
- योग : सिद्धि
- नक्षत्र : मघा
- करण : शकुनी
- चंद्र राशि : सिंह
- सूर्य राशि : सिंह
- सूर्योदय : 06:03:00 AM
- सूर्यास्त : 06:33:00 PM
- चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं
- चंद्रास्त : 05:55 PM
- राहुकाल : 13:51 से 15:25
- यमगंड : 06:03 से 07:36
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में रहेगा. इस नक्षत्र का विस्तार 0 से 13:20 डिग्री तक सिंह राशि में फैला है. इसके देवता पितृगण है और नक्षत्र स्वामी केतु है. यह उग्र और क्रूर प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह का शुभ कार्य, यात्रा या उधार धन या लेने का काम इस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए. शत्रुओं के विनाश की योजना बनाने का काम इस नक्षत्र में किया जा सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 13:51 से 15:25 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.