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10 अक्टूबर 2026 का पंचांग: सर्वपितृ अमावस्या पर करें पितरों का नमन, ना करें नई शुरुआत

शनिवार 10 अक्टूबर 2026 का पंचांग ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज 10 अक्टूबर, 2026 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.

10 अक्टूबर का पंचांग :

विक्रम संवत : 2083 मास : आश्विन पक्ष : अमावस्या दिन : शनिवार तिथि : अमावस्या योग : एन्द्र नक्षत्र : हस्त करण : चतुष्पाद चंद्र राशि : कन्या सूर्य राशि : कन्या सूर्योदय : 06:19:00 AM सूर्यास्त : 05:57:00 PM चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं चंद्रास्त : 05:30 पी एम राहुकाल : 09:13 से 10:40a यमगंड : 13:35 से 15:02