10 अक्टूबर 2026 का पंचांग: सर्वपितृ अमावस्या पर करें पितरों का नमन, ना करें नई शुरुआत
आश्विन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है.
Published : October 10, 2026 at 12:02 AM IST
हैदराबाद: आज 10 अक्टूबर, 2026 शनिवार, के दिन आश्विन महीने की अमावस्या तिथि है. इसे अंधकार का दिन कहा जाता है. माता काली इस दिन पर शासन करती है. ध्यान करने, लोगों को दान करने और जानवरों को खिलाने के साथ पूर्वजों की पूजा करने का ये एक सबसे अच्छा दिन है. इस दिन विवाह समारोह या कोई नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए. बल्कि, नई शुरुआत के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करें.
10 अक्टूबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : आश्विन
- पक्ष : अमावस्या
- दिन : शनिवार
- तिथि : अमावस्या
- योग : एन्द्र
- नक्षत्र : हस्त
- करण : चतुष्पाद
- चंद्र राशि : कन्या
- सूर्य राशि : कन्या
- सूर्योदय : 06:19:00 AM
- सूर्यास्त : 05:57:00 PM
- चंद्रोदय : चन्द्रोदय नहीं
- चंद्रास्त : 05:30 पी एम
- राहुकाल : 09:13 से 10:40a
- यमगंड : 13:35 से 15:02
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है. खेल संबंधी काम के लिए, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेना, उद्योग शुरू करना, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करना, यात्रा शुरू करना, दोस्तों से मिलना आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 09:13 से 10:40 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.