10 नवंबर 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों और यात्रा से बचें, देखें राहुकाल
आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं.
Published : November 10, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 10 नवंबर, 2026, मंगलवार के दिन कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. धन के देवता कुबेर और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा इस तिथि के देवता हैं. यह तिथि नई परियोजनाओं के लिए प्लानिंग करने और उन्हें विकसित करने के लिए अच्छी मानी जाती है. यह किसी भी शुभ कार्य या यात्रा के लिए अशुभ होती है.
10 नवंबर का पंचांग :
- विक्रम संवत : 2083
- मास : कार्तिक
- पक्ष : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- दिन : मंगलवार
- तिथि : शुक्ल पक्ष प्रतिपदा
- योग : शोभन
- नक्षत्र : विशाखा
- करण : नाग
- चंद्र राशि : वृश्चिक
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:40:00 AM
- सूर्यास्त : 05:29:00 PM
- चंद्रोदय : 07:45 AM
- चंद्रास्त : 06:23 PM
- राहुकाल : 14:47 से 16:08
- यमगंड : 10:43 से 12:05
आज का नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति है, देवता सतराग्नि हैं - जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 14:47 से 16:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.