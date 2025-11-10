10 नवंबर 2025 का पंचांग: सोमवार को बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, भोलेनाथ की मिलेगी कृपा
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है.
Published : November 10, 2025 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 10 नवंबर, 2025 सोमवार, के दिन मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है. इस तिथि पर मंगल का शासन है. चिकित्सा संबंधी कार्य करने या नई दवा शुरू करने के अलावा रियल एस्टेट से जुड़े काम के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है.
10 नवंबर का पंचांग
- विक्रम संवत : 2081
- मास : मार्गशीर्ष
- पक्ष : कृष्ण पक्ष षष्ठी
- दिन : सोमवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष षष्ठी
- योग : साध्य
- नक्षत्र : पुनर्वसु
- करण : गर
- चंद्र राशि : मिथुन
- सूर्य राशि : तुला
- सूर्योदय : 06:49 बजे
- सूर्यास्त : 05:57 बजे
- चंद्रोदय : रात 10.15 बजे
- चंद्रास्त : पूर्वाह्न 11.47 बजे
- राहुकाल : 08:12 से 09:36
- यमगंड : 10:59 से 12:23
यात्रा और पूजा के लिए अच्छा है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र मिथुन राशि में 20:00 से लेकर कर्क राशि के 3:20 तक फैला हुआ है. इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति और इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. नया वाहन खरीदने या सर्विसिंग कराने के अलावा यात्रा और पूजा के लिए यह नक्षत्र अच्छा है. यह एक अस्थायी, तेज और गतिशील प्रकृति का तारा है. इस नक्षत्र में बागवानी करने, जुलूस में जाने, मित्रों से मिलने का कार्य भी किया जा सकता है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 08:12 से 09:36 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.