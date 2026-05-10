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10 मई 2026 का पंचांग: रविवार की तिथि पर मां दुर्गा का शासन, बनाएं नई योजनाएं

हैदराबाद: आज 10 मई, 2026 रविवार, के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष अष्ठमी तिथि है. इस तिथि पर मृत्यु के देवता यम और माता दुर्गा का शासन है. इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम करना ही नहीं चाहिए. हालांकि विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं इस दिन बनाई जा सकती है.

विक्रम संवत : 2082

मास : ज्येष्ठ

पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्ठमी

दिन : रविवार

तिथि : कृष्ण पक्ष अष्ठमी

योग : ब्रह्म

नक्षत्र : धनिष्ठा

करण : कौलव

चंद्र राशि : मकर

सूर्य राशि : मेष

सूर्योदय : 05:33:00 AM

सूर्यास्त : 07:02:00 PM

चंद्रोदय : 01:50, मई 11

चंद्रास्त : 12:20

राहुकाल : 17:21 से 19:02

यमगंड : 12:17 से 13:59

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेगा. मकर राश में इस नक्षत्र का विस्तार 23:20 से लेकर कुंभ राशि में 6:40 तक फैला है. इसके देवता अष्टवसु हैं और इस नक्षत्र पर मंगल का शासन है. आज ऊर्जा, प्रयास और प्रगति का संकेत दे रहा है. मंगल के प्रभाव से कार्यों में तेजी और उत्साह रहेगा, जिससे लक्ष्य प्राप्ति के अच्छे योग बन सकते हैं. अष्टवसु के प्रभाव से धन, संसाधन और सामाजिक सहयोग में वृद्धि होने की संभावना रहेगी.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 17:21 से 19:02 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.