10 मार्च 2026 का पंचांग: मंगलवार को रवि योग में मनाएं शीतला सप्तमी, मिलेगा आशीर्वाद
चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शुभ नहीं होती. इस वजह से किसी तरह के शुभ कार्यों से बचना चाहिए.
Published : March 10, 2026 at 12:03 AM IST
हैदराबाद: आज 10 मार्च, 2026 मंगलवार, के दिन चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज शीतला सप्तमी है. आज रवि योग भी बन रहा है.
10 मार्च का पंचांग
- विक्रम संवत : 2082
- मास : चैत्र
- पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी
- दिन : मंगलवार
- तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी
- योग : हर्शन
- नक्षत्र : अनुराधा
- करण : विष्टि
- चंद्र राशि : वृश्चिक
- सूर्य राशि : कुंभ राशि
- सूर्योदय : 06:37 बजे
- सूर्यास्त : 06:26 बजे
- चंद्रोदय : देर रात 01.01 बजे (11 मार्च )
- चंद्रास्त : सुबह 10.21 बजे
- राहुकाल : 15:29 से 16:57
- यमगंड : 11:03 से 12:32
कृषि कार्य और यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 3:20 से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह शनि और देवता मित्र देव हैं, जो 12 आदित्यों में से एक हैं. यह सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. ललित कलाओं को सीखने, दोस्ती करने, रोमांस करने, नए परिधान पहनने, विवाह, गायन और जुलूस आदि में शामिल होने के साथ कृषि कार्यों और यात्रा के लिए यह शुभ नक्षत्र है.
आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:29 से 16:57 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.