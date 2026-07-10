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10 जुलाई 2026 का पंचांग: शुक्रवार को शुभ कार्यों के लिए नक्षत्र अनुकूल नहीं, सावधानी बरतें

हैदराबाद: आज 10 जुलाई, 2026 शुक्रवार, के दिन आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है. इस दिन पर देवगुरु बृहस्पति और धर्म के देवता का अधिकार है. किसी भी तरह के शुभ काम करने, बड़े लोगों से मीटिंग करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है.

विक्रम संवत : 2082

मास : आषाढ़

पक्ष : कृष्ण पक्ष दशमी

दिन : शुक्रवार

तिथि : कृष्ण पक्ष दशमी

योग : ध्रुति

नक्षत्र : भरणी

करण : विष्टि

चंद्र राशि : मेष

सूर्य राशि : मिथुन

सूर्योदय : 05:29:00 AM

सूर्यास्त : 07:23:00 PM

चंद्रोदय : 02:26 ए एम,

चंद्रास्त : 03:17 पी एम

राहुकाल : 10:42 से 12:26

यमगंड : 15:54 से 17:39

आज का नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और भरणी नक्षत्र में रहेगा. मेष राशि में 13:20 से 26:40 तक इसका विस्तार होता है. इस नक्षत्र के देवता यम है और शुक्र इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है. ये नक्षत्र उग्र और क्रूर स्वभाव का होता है. माना जाता है कि इस नक्षत्र में क्रूर कार्य, कुआं खोदना, कृषि संबंधी काम, दवाई बनाने, आग से कोई वस्तु बनाने आदि के कार्य करना उपयुक्त माना जाता है. इस नक्षत्र में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए. हथियार संबंधी काम, पेड़ काटने या प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए इस नक्षत्र में कार्य करना अच्छा रहता है. शुभ कार्यों के लिए यह नक्षत्र अनुकूल नहीं है.

आज के दिन का वर्जित समय

आज 10:42 से 12:26 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.