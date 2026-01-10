ETV Bharat / spiritual

10 जनवरी 2026 का पंचांग: शनिवार को कालाष्टमी तिथि पर भगवान इंद्र का शासन, जानें शुभ पहर

हैदराबाद: आज 10 जनवरी, 2026 शनिवार, के दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर बड़े ऋषियों के साथ भगवान इंद्र का शासन है. हालांकि किसी भी तरह के शुभ कार्यों को इस दिन टालना चाहिए. जीवन में आ रही बाधाओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए यह दिन अच्छा है. आज कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है.

विक्रम संवत : 2082

मास : माघ

पक्ष : कृष्ण पक्ष सप्तमी

दिन : शनिवार

तिथि : कृष्ण पक्ष सप्तमी

योग : अतिगंड

नक्षत्र : हस्त

करण : बव

चंद्र राशि : कन्या

सूर्य राशि : धनु

सूर्योदय : सुबह 07:16 बजे

सूर्यास्त : शाम 05:41 बजे

चंद्रोदय : देर रात 12.43 बजे (11 जनवरी)

चंद्रास्त : सुबह 11.35

राहुकाल : 09:52 से 11:10

यमगंड : 13:46 से 15:04

उद्योग शुरू करने के लिए अच्छा है नक्षत्र

आज के दिन चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र कन्या राशि में 10:00 से लेकर 23:20 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके देवता सूर्य और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हैं. खेल संबंधी काम, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने, यात्रा शुरू करने और दोस्तों से मिलना आदि काम इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

आज के दिन का वर्जित समय

आज के दिन 09:52 से 11:10 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम् से भी परहेज करना चाहिए.