10 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगलवार को शुभ कार्यों के लिए तिथि अच्छी नहीं, जानें शुभ पहर और राहुकाल

फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालभैरव का अधिकार. जानें ग्रह-नक्षत्रों की चाल.

TUESDAY 10TH FEB 2026 KA PANCHANG
मंगलवार 10 फरवरी 2026 का पंचांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 9:00 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद: आज 10 फरवरी, 2026 मंगलवार, के दिन फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान शिव के एक स्वरूप कालभैरव का अधिकार है, जिन्हें समय का देवता भी कहा जाता है. यह तिथि किसी भी तरह के शुभ कार्यों, नई बातचीत और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी नहीं है.

10 फरवरी का पंचांग

  • विक्रम संवत : 2082
  • मास : फाल्गुन
  • पक्ष : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  • दिन : मंगलवार
  • तिथि : कृष्ण पक्ष अष्टमी
  • योग : ध्रुव
  • नक्षत्र : विशाखा
  • करण : कौलव
  • चंद्र राशि : वृश्चिक
  • सूर्य राशि : मकर
  • सूर्योदय : सुबह 07:04 बजे
  • सूर्यास्त : शाम 06:06 बजे
  • चंद्रोदय : देर रात 02.16 बजे (11 फरवरी)
  • चंद्रास्त : सुबह 11.45 बजे
  • राहुकाल : 15:21 से 16:44
  • यमगंड : 11:13 से 12:35

नियमित कर्तव्य पालन के लिए उपयुक्त है नक्षत्र
आज के दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र 20 डिग्री तुला से 3:20 डिग्री वृश्चिक राशि तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बृहस्पति और देवता सतराग्नि हैं, जिसे इन्द्राग्नि भी कहा जाता है. यह मिश्रित प्रकृति का नक्षत्र है. नियमित कर्तव्यों के पालन के लिए, किसी की पेशेवर जिम्मेदारियों को सौंपने के लिए, घरेलू काम और दिन-प्रतिदिन के महत्व की किसी भी गतिविधि के लिए ये उपयुक्त नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय
आज के दिन 15:21 से 16:44 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.

